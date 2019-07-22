ЦИК обработал более четверти протоколов на выборах в Верховную раду Украины

Жительница села Майдан Львовской области голосует на дому на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 42,03%, следует из данных ЦИК после обработки 25,82% протоколов.

Второе место у "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, у нее 12,64%. Далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,64%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,33%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,38%.