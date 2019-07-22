Партия Зеленского получает половину мест в Раде, подсчитали СМИ

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 225 мест в парламенте после подсчета 20,75% бюллетеней, сообщается на сайте издания " Украинская правда ". Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 225 мест в парламенте после подсчета 20,75% бюллетеней, сообщается на сайте издания "".

"Слуга народа" займет 121 место по партийным спискам и 104 по мажоритарным.

Партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь" получает 36 и шесть мест соответственно, "Европейская солидарность" Петра Порошенко — 25 и два, партия "Батькивщина" — 25 и один, "Голос" — 19 и два.

Девять кандидатов пройдут от других партий и 71 в порядке самовыдвижения.

Досрочные выборы в Раду

Накануне на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.

Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет пять процентов.