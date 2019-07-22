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РИА Новости

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

05:39
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, сообщает региональный главк МВД.
Еще два человека пострадали, женщине-фельдшеру потребовалась госпитализация.
Погибшую перевозили из поселка Качуг в роддом Усть-Ордынского. По данным полиции, 54-летний водитель скорой не справился с управлением, машина перевернулась.
Мужчина попытался скрыться, но его удалось задержать. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Началась доследственная проверка.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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