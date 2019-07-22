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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске восстановили завод по розливу питьевой воды

05:30
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВид на Дамаск. Архивное фото
Вид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Важнейшую водонасосную станцию и завод по розливу питьевой воды восстановили в пригородах Дамаска Айн-эль-Фиджи и Забадани, рассказал журналистам главный инженер станции.
Уникальность источника в Айн-эль-Фиджи в том, что современное оборудование соседствует здесь с античными сооружениями, которые построили древние римляне. Кроме того, на станции есть резервное водохранилище, где можно увидеть алтарь. Согласно легенде, здесь просили богов вернуть воду, если ее уровень понижался.
В декабре 2016 года боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* взорвали водопровод в долине Барада и захватили расположенный там источник Айн-эль-Фиджи - единственный естественный колодец, питающий Дамаск. Контроль над источником правительственные войска вернули в январе 2017 года, его инфраструктура была разрушена на 85%.
"Нам потребовалось шесть месяцев для того, чтобы восстановить и реконструировать здание водонасосной станции, разрушенной боевиками, наладить подачу воды в Дамаск. Работы ещё продолжаются, но самое главное, что наша столица снабжается чистейшей водой", - сказал главный инженер водонасосной станции Аззам Догоз.
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В ещё одном пригороде Дамаска - Забадани - питьевую воду разливают в бутылки. Работа здесь не останавливалась даже во время боев, которые шли всего в нескольких сотнях метров.
"Боевики хозяйничали здесь почти шесть лет, все это время наш завод защищала сирийская армия. Наши рабочие переселились жить в цеха. Ведь дорога из дома на завод и обратно буквально превратилась в дорогу смерти. Но нам надо было несмотря ни на что разливать воду по бутылкам. В ней нуждался Дамаск. Во время обстрелов боевиками погибли четверо наших сотрудников. Но производство мы так и не остановили", - рассказал директор завода Хассан аль Куфи.
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По его словам, таких предприятий в Сирии всего четыре. Глава предприятия отметил, что до войны эта вода поставлялась в десятки стран, и в ближайшем будущем здесь намерены возобновить экспорт.
Благодаря восстановлению этих объектов столица Сирии обеспечена чистой питьевой водой: ее подачу в Дамаске уменьшают только в августе - самом жарком месяце здесь. Кроме того, в министерстве туризма Сирии думают об открытии античных сооружений в Айн-эль-Фиджи для туристов.
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Война в СирииДамаск (мухафаза)СирияВ мире
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