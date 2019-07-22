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РИА Новости

Гонконгская полиция заявила, что расследует факты насилия в ходе протестов

05:22
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© REUTERS / Thomas PeterПротесты в Гонконге. Архивное фото
Протесты в Гонконге. Архивное фото
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга занимается расследованием фактов насилия в ходе состоявшихся в воскресенье акций протеста, следует из заявления правоохранителей.
В заявлении говорится, что после завершения шествия некоторые протестующие прорвали линию полицейского кордона в окрестностях района Шёнвань, начали бросать кирпичи, дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью и устраивать поджоги. Некоторые сотрудники полиции были ранены. А вечером на станции метро Юаньлан на северной окраине города неизвестные атаковали пассажиров на платформе станции и вагонах поезда.
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"Полиция решительно осуждает акты насилия, которые произошли в районе Шёнвань и Юаньлан ночью 21 июля. Полиция не приемлет насильственного поведения. Полиция в настоящий момент активно расследует два инцидента, чтобы привлечь к ответственности нарушителей", - говорится в заявлении.
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста. Демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек. Демонстранты перекрыли магистрали и осквернили здание канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
На станции Юаньлан группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы.
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