В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти 33 тысячи потребителей временно остались без электричества в Нью-Йорке, сообщила энергетическая компания Con Edison.

По ее данным, многочисленные отключения электричества были зафиксированы на юго-востоке Бруклина. Сообщается, что компания сейчас работает над устранением проблем, до завтра электроснабжение будет полностью восстановлено.