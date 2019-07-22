В Приморье из-за тайфуна произошло тринадцать отключений электроэнергии

ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Тринадцать отключений электроэнергии произошло в Приморском крае из-за тайфуна "Данас", в том числе во Владивостоке, сообщает администрация региона в понедельник.

Ранее сообщалось, что тайфун "Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке –половина месячной нормы. В понедельник тайфун смещается в восточные районы края.

"Всего за сутки произошло 13 отключений от электричества, сейчас аварийные бригады работают во Владивостоке, Артеме, в селах Домашлино и Промысловка ЗАТО Фокино, в селе Занадворовка Хасанского района, селе Киевка Лазовского района, ликвидируя локальные технологические нарушения", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что серьезных сбоев в режиме систем жизнеобеспечения нет, все объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. Из-за перелива воды через проезжую часть на 1-м километре автодороги Сокольчи – Валентин в Лазовском районе проезд легковых машин временно прекращен.

Как сообщает мэрия Владивостока, отключение электроэнергии произошло на острове Русский.

"Аварийное отключение электроэнергии зафиксировано на острове Русский. Устранением уже занимаются бригады "Миноборонэнерго", - говорится в сообщении.

Отмечается, в понедельник городские службы устраняют локальные аварии на электросетях, убирают поваленные деревья, наносы камней и прочищают систему ливневой канализации для отвода воды с дорог.