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РИА Новости

Вашингтону предложили замену санкциям против "Северного потока — 2"

04:54
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" бессмысленны, считает директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статья опубликована в издании The Hill.
По мнению эксперта, более "эффективным методом" борьбы с проектом могли бы быть поставки сжиженного природного газа из США в Европу.
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Шугарт считает, что предполагаемое введение санкций ударит в большей степени по американским компаниям и банкам, сотрудничающим с европейскими партнерами "Газпрома". При этом, как отмечается, готовящийся в конгрессе пакет ограничительных мер вообще не будет действовать. Кроме того, The Hill охарактеризовало возможные санкции как протекционистскую меру.
При этом эксперт считает, что российские проекты представляют угрозу для энергетической безопасности Европы, и мерой противодействия может быть поставки американского СПГ в Европу, что помогло бы "ослабить экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей", а также помешало бы Москве использовать ее ресурсы как "геополитическое оружие".
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Санкции против "Северного потока — 2"

Комитет конгресса в июне одобрил законопроект, который предполагает введение санкций против лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Российский МИД в связи с этим заявил, что Северный поток — 2" носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

Проект "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" будет проложен по дну Балтийского моря от российского побережья до ФРГ через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. последняя пока не дала разрешение на строительство.
"Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
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"Палки в колеса": политолог оценил действия США по "Северному потоку-2"Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку- 2". В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко поделился своим мнением о ситуации вокруг строительства газопровода.
Против проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, которая не желает терять доходы от транзита российского газа. США препятствуют "Северному потоку — 2", так как планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Москва неоднократно подчеркивала, что проект носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление европейской энергетической безопасности, а также составит серьезную конкуренцию производителям и поставщикам из США
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ГазпромЕвропаРоссияВ мире
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