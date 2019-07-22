Вашингтону предложили замену санкциям против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" бессмысленны, считает директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статья опубликована в издании Готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" бессмысленны, считает директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статья опубликована в издании The Hill

По мнению эксперта, более "эффективным методом" борьбы с проектом могли бы быть поставки сжиженного природного газа из США в Европу.

Шугарт считает, что предполагаемое введение санкций ударит в большей степени по американским компаниям и банкам, сотрудничающим с европейскими партнерами "Газпрома". При этом, как отмечается, готовящийся в конгрессе пакет ограничительных мер вообще не будет действовать. Кроме того, The Hill охарактеризовало возможные санкции как протекционистскую меру.

При этом эксперт считает, что российские проекты представляют угрозу для энергетической безопасности Европы, и мерой противодействия может быть поставки американского СПГ в Европу, что помогло бы "ослабить экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей", а также помешало бы Москве использовать ее ресурсы как "геополитическое оружие".

Санкции против "Северного потока — 2"

Комитет конгресса в июне одобрил законопроект, который предполагает введение санкций против лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Российский МИД в связи с этим заявил, что Северный поток — 2" носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

Проект "Северный поток — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" будет проложен по дну Балтийского моря от российского побережья до ФРГ через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. последняя пока не дала разрешение на строительство.

"Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.

Против проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, которая не желает терять доходы от транзита российского газа. США препятствуют "Северному потоку — 2", так как планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

Москва неоднократно подчеркивала, что проект носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.