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РИА Новости

Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ

04:42
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© РИА Новости / Александр Ковалев Саранча
Саранча
© РИА Новости / Александр Ковалев
Саранча. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Биотехнологи из Университета ИТМО приступили к разработке пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, пишут "Известия" со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.
Отмечается, что новый продукт призван заменить традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства — шкур, рогов и копыт, используемых в полуфабрикатах.
Кроме того, исследователи рассчитывают, что веществу найдется применение в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях.
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Также биотехнологи утверждают, что новинка с высоким содержанием хитина и хитозана позволит запустить линейку лечебного питания, подходящую для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.
"Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо", — пояснили газете в вузе.
Подчеркивается, что ежегодный рост стоимости животного белка составляет порядка 7-11 процентов.
По словам исследователей, эксперименты проводятся с двумя видами саранчи: южноафриканской и более мелкой краснодарской, однако вторая оказалась малопригодной для создания биодобавки, поскольку ее панцирь плотнее и его сложнее перетереть в мельчайший порошок.
Сообщается, что скоро действие добавки испытают на животных.
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Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики)РИА НаукаОбщество
Популярные комментарии
"южноафриканской и более мелкой краснодарской, однако вторая оказалась малопригодной для создания биодобавки"- 😲😲😲- Стало быть будет нужна валюта из бюджета для исследования заморскй саранчи...😡😡😡
22 июля, 05:04
Alex Ak.
4790722
Все-таки прав был В.С. Высоцкий, когда писал про слухи; ""Говорят, шпионы воду отравили самогоном, Ну а хлеб теперь из рыбьей чешуи"...
22 июля, 05:25
Gross-Meyster.ru
44101100
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