Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T04:40Z
https://ria.ru/20190722/1556749954.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150881/00/1508810000_0:261:2500:1667_1036x0_80_0_0_9c1b040c18897e0a357004a038f602b7.jpg
РИА Новости

В Шанхае открылась Китайская фондовая биржа для технологических компаний

04:40
492
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Шанхай. Архивное фото
Вид на Шанхай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Первые торги стартовали на Китайской фондовой бирже SSE STAR Market для технологических компаний.
Официальная церемония открытия торгов, в которых принимают участие 25 компаний, состоялась в 9.30 по местному времени (4.30 мск) на площадке Шанхайской фондовой биржи. Церемонию запуска торгов транслировало Центральное телевидение Китая.
Новая площадка, о создании которой объявил лично председатель КНР Си Цзиньпин, призвана стать важной платформой по привлечению инвестиций для китайских технологических предприятий.
Площадка SSE STAR Market (Sci-Tech innovAtion boaRd) была официально запущена 13 июня этого года комиссией по регулированию ценных бумаг КНР на базе Шанхайской фондовой биржи. Биржа должна привлечь перспективные стартапы, которые в будущем могут дорасти до уровня таких китайских технологических гигантов как Xiaomi, Tencent или Alibaba, и не допустить первичного размещения их акций на биржах Нью-Йорка или Гонконга.
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
25 июня, 08:00
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
Заявки на проведение IPO (первичного публичного размещения акций) на новой площадке направили более 140 технологических и научных компаний со всей страны, Комитет по листингу акций биржи провел экспертную оценку и уже одобрил заявки 31 компании. При этом только 25 компаний к настоящему моменту получили официальное одобрение от комиссии по регулированию ценных бумаг КНР, именно их акции и будут участвовать в торгах на первом этапе работы биржи.
Еще одним важным преимуществом новой площадки стал сокращенный период процедуры проведения IPO, обычно для китайских компаний он занимает в среднем до двух с половиной лет, однако для SSE STAR Market на весь процесс уйдет около 70 дней. Частично это стало возможным благодаря тому, что комиссия по регулированию ценных бумаг КНР будет заниматься преимущественно проверкой финансовой информации, в то время как большая часть полномочий перешла Шанхайской фондовой бирже, которая в итоге и будет принимать решение о том, соответствует ли та или иная компания требованиям для одобрения проведения IPO.
Эксперты рассматривают STAR Market в качестве инструмента китайских властей по привлечению частных инвестиций в сектор технологических инноваций и обеспечению солидной основы для дальнейшего развития китайских предприятий этой сферы.
Торговый порт в Шанхае
21 марта, 08:00
Дайте Китаю денег на мировое технологическое лидерство
901011
Обсудить 0
КитайШанхайЭкономика
Рекомендуем
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Партия Зеленского получает 188 мест в Раде, подсчитали СМИ
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Украинский экс-дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского
Лента
новостей
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Видео из кабины пилотов при посадке на воду Boeing 737 в Микронезии
Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
Робот "Федор" обрел дар речи
Скарлетт Йохансон в роли Черной Вдовы в фильме Мстители
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Спасенная на Камчатке медведица Маша в вольере Калужского центра реабилитации диких животных Феникс. Архивное фото
В 47 российских регионах действуют центры реабилитации диких животных
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
"Ромир": объем "свободных денег" россиян в июне вырос на 11,4%
Чайка. Архивное фото
В Британии чайка похитила чихуахуа
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния