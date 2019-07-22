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РИА Новости

Партия Зеленского получает 188 мест в Раде, подсчитали СМИ

04:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", по последним данным, получает 188 мест в 450-местном парламенте по результатам подсчетов 17,39% бюллетеней, включая подсчеты 134 одномандатных округов, пишет "Украинская правда".
"Слуга народа" получает 121 место по партийным списка и 67 по мажоритарным, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь" 36 и шесть, "Европейская солидарность" Петра Порошенко в сумме получит 27 мест (25 и два), партия "Батькивщина" — 26 (25 и один), "Голос" — 20 (18 и два).
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Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" — 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1%.
Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%).
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до пятого августа включительно.
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