Партия Зеленского получает 188 мест в Раде, подсчитали СМИ

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", по последним данным, получает 188 мест в 450-местном парламенте по результатам подсчетов 17,39% бюллетеней, включая подсчеты 134 одномандатных округов, пишет " Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", по последним данным, получает 188 мест в 450-местном парламенте по результатам подсчетов 17,39% бюллетеней, включая подсчеты 134 одномандатных округов, пишет " Украинская правда ".

"Слуга народа" получает 121 место по партийным списка и 67 по мажоритарным, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь" 36 и шесть, "Европейская солидарность" Петра Порошенко в сумме получит 27 мест (25 и два), партия "Батькивщина" — 26 (25 и один), "Голос" — 20 (18 и два).

Девять кандидатов пройдут от других партий и 44 в порядке самовыдвижения.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий — "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" — 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1%.

Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%).