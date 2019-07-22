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РИА Новости

Во Владивостоке за ночь выпала половина месячной нормы осадков

04:16
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТайфун в Приморском крае. Архивное фото
Тайфун в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 22 июл — РИА Новости. Тайфун "Данас", который пришел на территорию Приморского края в воскресенье, принес за ночь месячную норму осадков в несколько районов, во Владивостоке выпала половина месячной нормы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Ранее синоптики сообщали, что тайфун "Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. Было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировался подъем уровня воды в реках.
"Критерий опасного явления, когда выпадает более 60 миллиметров за определенный промежуток времени, он достигнут за минувшую ночь во Владивостоке, Преображении, Барабаше и Посьете. Больше всего выпало в Барабаше - 110 миллиметров осадков и Преображении – 105, что почти соответствует месячной норме осадков", - сказал Чулков.
"Во Владивостоке с пригородами 70 миллиметров - половина месячной нормы", - добавил он.
По словам собеседника, зона интенсивных осадков в понедельник смещается на восток. В частности, количество осадков в бухте Ольга к 10.30 (3.30 мск) достигло почти 50 миллиметров.
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