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РИА Новости
Война в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии проведет переговоры в Турции

03:40
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри проведет переговоры в Турции в понедельник и вторник, сообщил госдепартамент.
Джеффри возглавляет делегацию нескольких ведомств США и намерен продолжить дискуссии с Анкарой по Сирии. США заявляют, что намерены "ответить на законную обеспокоенность Турции вопросами безопасности, реализации резолюции СБ ООН 2254 по разрешению конфликта в Сирии". Также будет обсуждаться борьба с терроризмом.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря 2018 года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриГосударственный департамент СШАТурцияСирияСШАВ мире
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