Гонконгские власти назвали насилие во время протестов неприемлемым

Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019

Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019

ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга самым решительным образом осуждает любые акты насилия и считает их неприемлемыми для общества Гонконга, говорится в опубликованном заявлении официального представителя администрации района в связи с произошедшими инцидентами во время протестов в воскресенье.

В заявлении отмечается, что вслед за штурмом здания канцелярии правительства КНР в Гонконге часть радикально настроенных протестующих прибегла к насилию, несмотря на неоднократные предупреждения полиции. По заявлению властей, демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и устраивали поджоги, также заблокировали основные автомагистрали.

"Тем временем некоторые лица скопились на платформе на станции метро Юаньлан, напав на пассажиров, что привело к столкновениям и пострадавшим. Это абсолютно неприемлемо для Гонконга как общества, которое следует верховенству права. Правительство специального административного района Гонконг решительно осуждает любые акты насилия и будет принимать меры принудительного характера", - говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства.

На станции Юаньлан группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы.