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РИА Новости

Гонконгские власти назвали насилие во время протестов неприемлемым

03:38
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© REUTERS / Edgar SuСтолкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
© REUTERS / Edgar Su
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга самым решительным образом осуждает любые акты насилия и считает их неприемлемыми для общества Гонконга, говорится в опубликованном заявлении официального представителя администрации района в связи с произошедшими инцидентами во время протестов в воскресенье.
В заявлении отмечается, что вслед за штурмом здания канцелярии правительства КНР в Гонконге часть радикально настроенных протестующих прибегла к насилию, несмотря на неоднократные предупреждения полиции. По заявлению властей, демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и устраивали поджоги, также заблокировали основные автомагистрали.
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"Тем временем некоторые лица скопились на платформе на станции метро Юаньлан, напав на пассажиров, что привело к столкновениям и пострадавшим. Это абсолютно неприемлемо для Гонконга как общества, которое следует верховенству права. Правительство специального административного района Гонконг решительно осуждает любые акты насилия и будет принимать меры принудительного характера", - говорится в опубликованном заявлении на сайте правительства.
На станции Юаньлан группа людей в белых футболках с палками напала на пассажиров и другую группу в черных одеждах, посчитав их за демонстрантов. В результате столкновений 36 человек были госпитализированы.
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста. Демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек. Демонстранты перекрыли магистрали и закидали краской ряд правительственных учреждений, в том числе канцелярию центрального правительства КНР в САР Гонконг. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
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