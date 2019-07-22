Источник: в ЕС не рассматривают перенос саммита G20 из Саудовской Аравии

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В ЕС исходят на данный момент из того, что председательство Саудовской Аравии на саммите G20 в следующем году было подтверждено лидерами в Осаке, порядок проведения встреч определяется заблаговременно на долгосрочный период, заявил РИА Новости источник в евроструктурах.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, занимавшаяся расследованием убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, совершенного в октябре прошлого года в Стамбуле, заявила, что следующий саммит G20 не должен проводиться в Эр-Рияде. В пресс-службе правительства ФРГ заявляли, что перенос саммита G20 из Саудовской Аравии не обсуждался между государствами "двадцатки". Место проведения саммитов G20 меняется по принципу ротации.

"Все, что можно сказать на данный момент, это то, что председательство Саудовской Аравии было подтверждено лидерами G20 в Осаке. Порядок председательства устанавливается на годы вперед", - сказал собеседник, напомнив, что он уже был включен в декларацию лидеров G20 в Гамбурге в 2017 году, подтвержден в декларации лидеров G20 в Буэнос-Айресе в 2018 году.

Говоря о деле Хашукджи, источник напомнил позицию ЕС о "необходимости пролить полный свет на обстоятельства ужасного убийства саудовского журналиста, а также обеспечить привлечение к ответственности всех причастных".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.