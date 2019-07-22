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РИА Новости

"Ромир": объем "свободных денег" россиян в июне вырос на 11,4%

03:30
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКлиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей - это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Индекс свободных денег "Ромира" - разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
Холдинг ранее указывал, что в мае объем "свободных денег" россиян увеличился по сравнению с апрелем (когда значение составляло 27,4 тысячи рублей) на 4,7% и составил 28,7 тысячи рублей. Показатели были уточнены: по новым оценкам, объем "свободных денег" в апреле составил 29,1 тысячи рублей, в мае - 29,7 тысячи рублей.
"В июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тысячи рублей "свободных денег". И это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4%, а годовой рост составил 11,1%", - говорится в исследовании. Среднегодовое значение индекса с учетом июньского показателя составляет 27,2 тысячи рублей.
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"Ромир" приводит данные по ежемесячному значению объема "свободных денег" за 2015-2019 годы. В декабре прошлого года показатель составлял 36,4 тысячи рублей. Президент "Ромира" Андрей Милехин отметил, что рост объема "свободных денег" традиционен для июня и наблюдается каждый год. "Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать", - добавил Милехин, слова которого приводятся в исследовании.
В городах-миллионниках значение индекса в июне повысилось по сравнению с маем на 12% и составило 42 тысячи рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс вырос на 11,7%, до 34,5 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек объем "свободных денег" вырос на 10,2%, составив 23,8 тысячи рублей.
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