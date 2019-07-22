Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T03:07Z
https://ria.ru/20190722/1556749561.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149122/70/1491227055_0:0:3080:1734_1036x0_80_0_0_2ad8a12df4bdfb1dacbdfdd596369a92.jpg
РИА Новости

Робот "Федор" обрел дар речи

03:07
1747
© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор". Архивное фото
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роботу "Федору", который готовится к полету на МКС, добавили функции голосового помощника, чтобы он мог вести беседы с космонавтами, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".
"Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) или Skybot F-850 - в настоящее время проходит тестирование к полету на МКС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" при участии специалистов НПО "Андроидная техника". Подготовка ведется и по части его адаптации к воспроизведению и восприятию человеческой речи. Планируется, что таким образом он будет обмениваться данными с членами экипажа", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
Ранее сообщалось, что "Федор" недавно сменил имя. Теперь его зовут Skybot F-850. В полет на МКС первый российский "киберкосмонавт" должен отправиться 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки его перенесут из корабля в российский сегмент станции, где робот под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.
Робот Федор
20 июля, 20:44
Рогозин рассказал о вкладе робота "Федора" в освоение дальнего космоса
Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки одного робота к полету.
В перспективе "Федор" станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля "Федерация", первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем "Союз-5" ("Иртыш") с космодрома Байконур. Не исключается, что в дальнейшем "Федор" также отправится на "Федерации" в облет Луны.
3870123
Обсудить 2
Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияРоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
РИА
Новости
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Спасенная на Камчатке медведица Маша в вольере Калужского центра реабилитации диких животных Феникс. Архивное фото
В 47 российских регионах действуют центры реабилитации диких животных
Стоп-кадр видео драки в южно-сахалинском кафе Сохо
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Лента
новостей
Молодые люди на отдыхе
Эксперты рассказали, сколько россиян заводят курортные романы
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Сериал Воронины
Актриса из сериала "Воронины" сообщила о закрытии сериала
На севере Франции фанаты алжирской сборной свалили статую Шарля де Голля
Соревнования SCL – Strongman Champion League Богатыри мира в Петрозаводске. 20 июля 2019
В Петрозаводске силачи из разных стран сдвинули танк почти на метр
Скарлетт Йохансон в роли Черной Вдовы в фильме Мстители
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Трудовая книжка. Архивное фото
Специалисты рассказали, что делать при потере трудовой книжки
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
В США раскрыли подробности миссии на Луну
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния