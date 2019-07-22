Робот "Федор" обрел дар речи

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роботу "Федору", который готовится к полету на МКС, добавили функции голосового помощника, чтобы он мог вести беседы с космонавтами, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

"Робот FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) или Skybot F-850 - в настоящее время проходит тестирование к полету на МКС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" при участии специалистов НПО "Андроидная техника". Подготовка ведется и по части его адаптации к воспроизведению и восприятию человеческой речи. Планируется, что таким образом он будет обмениваться данными с членами экипажа", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Ранее сообщалось, что "Федор" недавно сменил имя. Теперь его зовут Skybot F-850. В полет на МКС первый российский "киберкосмонавт" должен отправиться 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки его перенесут из корабля в российский сегмент станции, где робот под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

"Федор" - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.

Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что "Роскосмос" рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле "Союз МС" в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название "киберэкипаж". Позднее "Роскосмос" признал начало подготовки одного робота к полету.