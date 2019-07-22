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РИА Новости

Специалисты рассказали, что делать при потере трудовой книжки

03:04
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка. Архивное фото
Трудовая книжка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Чтобы восстановить стаж работы при потере трудовой книжки, нужно обратиться в пенсионный фонд, предыдущее место работы или в офис "Мои документы", рассказали РИА Новости в пресс-службе Главархива Москвы.
"Восстановить трудовой стаж возможно, и начать следует с посещения Пенсионного фонда. Возьмите с собой СНИЛС и паспорт. В вашей выписке из индивидуального лицевого счета будут отражены сведения о трудовой деятельности, на основании отчислений, производимых работодателями", - рассказали в пресс-службе.
Также если трудовая книжка утрачена или необходимо подтвердить запись в трудовой книжке, следует обратиться в предыдущее место работы. Работодатель обязан хранить документы о трудовой деятельности работников в течение 75 лет. В Главархиве отмечают, что если организацию невозможно найти, можно обратиться в архив и получить справку о подтверждении трудового стажа.
"При подаче запроса в архив на получение справки о подтверждении трудового стажа необходимо вспомнить: полное название организации и годы работы в ней. Не помните названия, вспомните адрес местонахождения организации", - добавили в ведомстве.
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В случае ликвидации организации работодатель обязан передавать документы по личному составу в соответствующий государственный или муниципальный архив.
В случае если бывший работодатель оказался недобросовестным и не передал документы на хранение в архив, доказательствами работы могут быть: трудовой договор, грамоты, благодарности, свидетели – бывшие коллеги. Установить факт работы в организации можно через заявление в суд.
В Москве можно подать запрос на получение архивной справки о подтверждении трудового стажа в любом центре государственных услуг "Мои документы".
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