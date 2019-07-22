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РИА Новости

В Британии чайка похитила чихуахуа

02:46
11936
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЧайка. Архивное фото
Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Чайка в британском городе Пейнтон на юго-западе Англии похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой, сообщает местный новостной портал Devon Live.
Инцидент произошел в графстве Девон в Юго-Западной Англии. Чайку, которая спикировала на собаку по кличке Гизмо (Gizmo) и унесла его в своем клюве, видел молодой человек хозяйки.
"Мой партнер был в саду в то время, развешивал белье, как вдруг он увидел, что она (чайка – ред.) пикирует вниз. Она унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть. Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас", - заявила 24-летняя хозяйка трёх чихуахуа Бекка Хилл.
Коричнево-белую собаку все еще не нашли. Обеспокоенная девушка надеется, что при помощи социальных сетей и прессы она сможет разыскать пропавшего пса.
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ВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
В данном случае я всецело на стороне чайки. Кстати, статья недостаточно толерантна, - Сороса на вас нет! Надо писать: "Партнёр №1 сообщил, что партнёр №2 развешивал одежду, когда животное №1 совершило харассмент в отношении животного №2".
22 июля, 04:10
Ian Broshchuck
17180005
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