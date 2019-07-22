Кандидаты от партии "Слуга народа" выигрывают в 99 одномандатных округах

Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова. 21 июля 2019

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 99 одномандатных округах, еще в 64 округах побеждают независимые кандидаты, свидетельствуют данные ЦИК Украины на 2.00.

Парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. По партийным спискам с огромным отрывом "Слуга народа".

Украинский ЦИК опубликовал первые данные подсчета голосов в большинстве из 225 одномандатных округов. В 99 из них лидируют кандидаты от "Слуги народа", в семи - от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в трех - от "Батькивщины" Юлии Тимошенко и в двух - от "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

Еще в 64 округах лидируют самовыдвиженцы.

В Киеве "Слуга народа" выигрывает в 12 из 13 округов.

В голосовании по партийным спискам обработаны пока 8,15% протоколов. "Слуга народа" набирает 41,3%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" – 12,02%, "Батькивщина" 9%, "Европейская солидарность" 8,65% и "Голос" - 6,18%.

По подсчетам украинского телеканала 112 на основе данных экзит-поллов, "Слуга народа" получает по партийным спискам 127 мест, по расчетам агентства УНИАН - 126. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" 33 места (33), у "Европейской солидарности" - 25 (26), у "Батькивщины" - 21 (22), у "Голоса" 19 (18).