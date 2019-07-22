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РИА Новости

После обработки 8,15% протоколов в Раду проходят пять партий

02:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖительница села Майдан Львовской области голосует на дому на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Жительница села Майдан Львовской области голосует на дому на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Пять партий проходят в Верховную раду Украины после обработки 8,15% протоколов, Радикальная партия Олега Ляшко набирает менее необходимых 5%, следует из данных на сайте ЦИК.
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает - 41,3%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко – 12,02%, третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 9%, далее идет партия бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,65%, партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" набирает 6,18%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте "Европейская солидарность" - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят "Батькивщина" (8,1%) и "Голос"(6,6%). Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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