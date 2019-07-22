В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера

КАИР, 22 июл - РИА Новости. Кувейт с тревогой следит за развитием ситуации в Ормузском проливе после задержания британского танкера, призывает все стороны проявлять сдержанность, заявил в воскресенье представитель кувейтского МИД.

"Кувейт с тревогой следит за эскалацией ситуации в регионе в свете недавнего задержания британского нефтяного танкера... Продолжение таких действий приведет к росту напряженности и будет представлять прямую угрозу судоходству", - сказал кувейтский представитель информагентству КУНА

При этом он призвал международное сообщество к дипломатическим усилиям для достижения разрядки ситуации. "Все стороны должны вести себя сдержанно и соблюдать международное морское право, что гарантирует безопасность судоходства в этом важнейшем регионе мира", - говорится в заявлении.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.