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РИА Новости

В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера

02:13
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero. Архивное фото
Танкер Stena Impero. Архивное фото
© AP Photo / Tasnim News Agency
КАИР, 22 июл - РИА Новости. Кувейт с тревогой следит за развитием ситуации в Ормузском проливе после задержания британского танкера, призывает все стороны проявлять сдержанность, заявил в воскресенье представитель кувейтского МИД.
"Кувейт с тревогой следит за эскалацией ситуации в регионе в свете недавнего задержания британского нефтяного танкера... Продолжение таких действий приведет к росту напряженности и будет представлять прямую угрозу судоходству", - сказал кувейтский представитель информагентству КУНА.
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
При этом он призвал международное сообщество к дипломатическим усилиям для достижения разрядки ситуации. "Все стороны должны вести себя сдержанно и соблюдать международное морское право, что гарантирует безопасность судоходства в этом важнейшем регионе мира", - говорится в заявлении.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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