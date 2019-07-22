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РИА Новости

Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран

02:03
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
ДОХА, 22 июл - РИА Новости. Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр призвал международное сообщество сдерживать Иран и назвал неприемлемым задержание им британского танкера Stena Impero.
"Иран должен знать, что его действия, в частности захват британского танкера, абсолютно неприемлемы. Любое нарушение свободы морского судоходства является попранием норм международного права", - заявил аль-Джубейр в социальной сети Twitter.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
5200106
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Адиль аль-ДжубейрСаудовская АравияВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Прихвостень американский.
22 июля, 02:35
KKlenowiy.klen
21003373
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