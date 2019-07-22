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РИА Новости

"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках

01:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в парламент лидирует с 29,73% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 41,17% протоколов.
На втором месте партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 26,93%
Третьей идет партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос"с 17,7%, далее "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, у нее 6,44%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%).
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