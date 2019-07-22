Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в телефонном разговоре со своим британским коллегой Джереми Хантом осудили задержание Ираном британского танкера Stena Impero и согласились работать над достижением свободной навигации в Ормузском проливе.

"Министр иностранных дел позвонил сегодня (21 июля) главе МИД Франции Жан-Ив Ле Дриану и главе МИД Германии Хайко Маасу, чтобы обсудить незаконное задержание судна под флагом Британии иранскими вооруженными силами в Ормузском проливе в пятницу 19 июля. Министр иностранных дел (Хант) поблагодарил обоих глав МИД за поддержку их стран и сотрудничество с начала этого инцидента. Ле Дриан и Маас осудили задержание Ираном Stena Impero", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Британии.

Согласно заявлению, министры согласились, что свободная навигация судов в Ормузском проливе – это основная задача европейских стран наряду с тем, чтобы избежать возможной эскалации ситуации в регионе.

"Они согласились находиться в контакте и совместно работать над достижением этого", - говорится в сообщении.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.