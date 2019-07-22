Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T01:47Z
https://ria.ru/20190722/1556749104.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155673/35/1556733548_182:125:3600:2048_1036x0_80_0_0_2a602ca8cf5cd94d30047a1cd38b439f.jpg
РИА Новости

Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера

01:47
270
© REUTERS / Pool via WANAВертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
© REUTERS / Pool via WANA
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в телефонном разговоре со своим британским коллегой Джереми Хантом осудили задержание Ираном британского танкера Stena Impero и согласились работать над достижением свободной навигации в Ормузском проливе.
"Министр иностранных дел позвонил сегодня (21 июля) главе МИД Франции Жан-Ив Ле Дриану и главе МИД Германии Хайко Маасу, чтобы обсудить незаконное задержание судна под флагом Британии иранскими вооруженными силами в Ормузском проливе в пятницу 19 июля. Министр иностранных дел (Хант) поблагодарил обоих глав МИД за поддержку их стран и сотрудничество с начала этого инцидента. Ле Дриан и Маас осудили задержание Ираном Stena Impero", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Британии.
Согласно заявлению, министры согласились, что свободная навигация судов в Ормузском проливе – это основная задача европейских стран наряду с тем, чтобы избежать возможной эскалации ситуации в регионе.
"Они согласились находиться в контакте и совместно работать над достижением этого", - говорится в сообщении.
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 11:17
В Иране заявили о готовности к "разным сценариям" после задержания танкера
7050016
Обсудить 3
Джереми ХантХайко МаасЖан-Ив Ле ДрианВеликобританияФранцияГерманияИранВ мире
Рекомендуем
Танкер Stena Impero. Архивное фото
В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
РИА
Новости
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
Партия Зеленского лидирует в 22 регионах Украины
Самолет Ан-26. Архивное фото
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
Лента
новостей
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Британия проинформировала ООН о задержании Ираном танкера
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
Спецпредставитель США по Сирии проведет переговоры в Турции
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием Ираном британского танкера
Моряков с судна компании "Гудзон" вернули в Россию из Сингапура
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"
Флаги ЕС. Архивное фото
Источник: в ЕС не рассматривают перенос саммита G20 из Саудовской Аравии
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
В США раскрыли подробности миссии на Луну
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния