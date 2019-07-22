Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T01:43Z
https://ria.ru/20190722/1556749066.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151587/92/1515879231_0:7:2397:1355_1036x0_80_0_0_08b42669d21474359aff42483cc2ce6a.jpg
РИА Новости

США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией

01:43
449
© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-26. Архивное фото
Самолет Ан-26. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Миссия Венгрии, Канады и США выполнит 22-26 июля полет на венгерском самолете Ан-26 над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу, сообщается в газете вооруженных сил "Красная звезда".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Он добавил, что российские инспекторы выполнят наблюдательный полёт на российском самолёте Ту-154М ЛК-1 над Канадой.
Перехват американского P-8A в небе над Черным морем
5 июля, 02:44
В Сети появилось видео перехвата самолета ВМС США у берегов Крыма
"Он будет осуществлён с максимальной дальностью до 6150 километров в период с 22 по 28 июля с аэродрома открытого неба Икалуит. Российский самолёт выполнит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а канадские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - пишет газета со ссылкой на Рыжкова.
Кроме того, 23-25 июля Финляндия в рамках Венского документа посетит Россию для оценки 9-й артиллерийской бригады в Луге.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
24 июня, 16:44
Военный эксперт объяснил значение полетов военных самолетов России над СШАРоссийские военные выполнят полеты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу. Запад достаточно неохотно идет на продолжение этой практики, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
002003
Обсудить 1
Договор об открытом небеКанадаРоссияВенгрияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
РИА
Новости
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
Лента
новостей
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
Флаг США на Луне. Программа Аполлон 17
В США раскрыли подробности миссии на Луну
В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
Во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии
Военнослужащие вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств у БМП-2 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018
Трое украинских военных утонули на глазах инструкторов НАТО, заявили в ДНР
В Японии опубликовали окончательные результаты парламентских выборов
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
Избиратель на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Чайка. Архивное фото
В Британии чайка похитила чихуахуа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния