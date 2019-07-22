Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает почти в четыре раза больше голосов (41,45%), чем идущая второй партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь"(11,04), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 5,37% протоколов.
Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 9,52%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,41%, партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 5,79%, Радикальная партия Олега Ляшко – 5,62%.