Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает почти в четыре раза больше голосов (41,45%), чем идущая второй партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь"(11,04), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 5,37% протоколов.