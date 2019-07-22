"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Президентская партия "Слуга народа" набирает почти в четыре раза больше голосов (40,88%), чем идущая второй партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", свидетельствуют данные ЦИК после обработки 3,82% протоколов.