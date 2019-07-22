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РИА Новости

"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов

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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Президентская партия "Слуга народа" набирает почти в четыре раза больше голосов (40,88%), чем идущая второй партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", свидетельствуют данные ЦИК после обработки 3,82% протоколов.
Также отмечается, что третье место занимает "Батькивщина" с 10,12%, далее партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" – 8,52%, По данным ЦИК, Радикальная партия Олега Ляшко набирает 6,2%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5,7%.
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