"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Президентская партия "Слуга народа" набирает почти в четыре раза больше голосов (40,88%), чем идущая второй партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", свидетельствуют данные ЦИК после обработки 3,82% протоколов.
Также отмечается, что третье место занимает "Батькивщина" с 10,12%, далее партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" – 8,52%, По данным ЦИК, Радикальная партия Олега Ляшко набирает 6,2%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5,7%.