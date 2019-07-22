В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Наблюдатели и журналисты задержали в Донецкой области, подконтрольной Киеву, женщину, которая вкидывала бюллетени после закрытия участков на выборах в Раду, сообщает в понедельник телеканал "112 Украина".
"Наблюдатели увидели машину и какую-то женщину, которая что-то делает в багажнике, подошли посмотреть вместе с нашей съемочной группой и активистами, которые следят за выборами, увидели ящик. Кроме того, что сорвана печать, сорвана также пломба, под ней еще один такой же ящик", - сообщил корреспондент в прямом эфире телеканала.
По словам задержанной, пломбы и печати сорвались случайно в дороге.
Во время прямой трансляции к месту задержания подъехала еще одна машина, в багажнике которой также лежали две коробки с бюллетенями, но совсем без печатей и пломб.
"Мы наблюдаем массовые фальсификации. Не опечатанные ящики с протоколами, вбросы, все это фиксируем. Сейчас будем с кандидатами коллективно писать заявления в полицию с требованием о пересчете голосов", - прокомментировал ситуацию депутат по округу Артем Марчевский.
По словам журналиста, следственно-оперативная группа вызвана на место происшествия.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). ЦИК пока подсчитал менее 5% протоколов.