В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Наблюдатели и журналисты задержали в Донецкой области, подконтрольной Киеву, женщину, которая вкидывала бюллетени после закрытия участков на выборах в Раду, сообщает в понедельник телеканал " Наблюдатели и журналисты задержали в Донецкой области, подконтрольной Киеву, женщину, которая вкидывала бюллетени после закрытия участков на выборах в Раду, сообщает в понедельник телеканал " 112 Украина ".

"Наблюдатели увидели машину и какую-то женщину, которая что-то делает в багажнике, подошли посмотреть вместе с нашей съемочной группой и активистами, которые следят за выборами, увидели ящик. Кроме того, что сорвана печать, сорвана также пломба, под ней еще один такой же ящик", - сообщил корреспондент в прямом эфире телеканала.

По словам задержанной, пломбы и печати сорвались случайно в дороге.

Во время прямой трансляции к месту задержания подъехала еще одна машина, в багажнике которой также лежали две коробки с бюллетенями, но совсем без печатей и пломб.

"Мы наблюдаем массовые фальсификации. Не опечатанные ящики с протоколами, вбросы, все это фиксируем. Сейчас будем с кандидатами коллективно писать заявления в полицию с требованием о пересчете голосов", - прокомментировал ситуацию депутат по округу Артем Марчевский.

По словам журналиста, следственно-оперативная группа вызвана на место происшествия.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.