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РИА Новости

Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек

01:06
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© REUTERS / Edgar SuСтолкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
© REUTERS / Edgar Su
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. По меньшей мере 36 человек госпитализированы после столкновений с вооруженными палками людьми на станции метро Yuen Long (Юэньлун) на северной окраине Гонконга, один из них в критическом состоянии, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на данные властей.
Как говорится в сообщении, четверо пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. Среди доставленных в больницы есть сотрудники СМИ, добавили в RTHK.
Ранее сообщалось о 15 госпитализированных.
Мужчины в белых футболках с палками в руках напали на людей в черной одежде на станции Yuen Long, полагая, что те могли участвовать в проходивших ранее протестах. Нападавшие били предполагаемых демонстрантов, некоторые из которых пытались сопротивляться, используя зонтики и даже в одном случае огнетушитель.
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Управляющая компания метрополитена (MTR Corporation) оповестила полицию о столкновениях в 22.45 (17.45 мск), однако есть сведения, что правоохранителям потребовалось слишком много времени, чтобы прибыть на место происшествия.
Телерадиокорпорация также отметила, что на кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как на людей нападали внутри поезда, который стоял на станции. Вскоре полиция покинула место столкновений, по требованию правоохранителей станция была закрыта. Однако драка возобновилась уже на улице. Один из членов Демократической партии Гонконга, который был ранен, сказал, что нападение совершили "члены триады".
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.
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Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейство. Однако демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города. Кроме того, участники шествия закидали сырыми яйцами, изрисовали стены здания канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг и закидали черной краской государственный герб, который висел у входа в ведомство.
Центральные власти КНР резко осудили эти действия, назвав их открытым вызовом авторитету правительства страны. Власти Гонконга обещали провести тщательное расследование и наказать виновных.
В ходе протестов полиция распылила слезоточивый газ, однако это не помогло разогнать толпу демонстрантов, которые бросали кирпичи и другие предметы в полицейских. Столкновения сотрудников полиции с сотнями протестующих начались около 22.00 по местному времени, спустя два часа после объявления о планах по зачистке района. Еще через час полиция подняла предупреждающий оранжевый флаг и открыла стрельбу резиновыми пулями. По последним данным, ситуация через некоторое время стабилизировалась, и протестующие начали расходиться. Вскоре частично возобновилось уличное движение.
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