Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T01:00Z
https://ria.ru/20190722/1556748497.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155632/44/1556324476_0:258:3183:2048_1036x0_80_0_0_80ff3f0983345a675d623c50480abc2d.jpg
РИА Новости

"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ

01:00
7609
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского Слуга Народа на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Агитационные плакаты партии Владимира Зеленского "Слуга Народа" на одной из улиц Львова. 21 июля 2019
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Политсила президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" по результатам национального exit poll получит 127 мест в Верховной раде по партийным спискам, сообщает телеканал "112.Украина".
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко получит 33 места, партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" – 25, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко – 21, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 19.
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Вчера, 23:45
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.
После обработки 20,75% протоколов партия "Слуга народа" лидирует с 41,98%, второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,55%. На третьем месте находится "Европейская солидарность" с 8,67%, четвертое место у "Батькивщины" с 8,38%, партия "Голос" получает 6,33%. Явка составила 49,84%.
124053236
Обсудить 7
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
РИА
Новости
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Партия Зеленского получает половину мест в Раде, подсчитали СМИ
Лента
новостей
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Киев
Украина забудет родной язык через три года
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
В ЦИК рассказали о явке на выборах в Раду
Сотрудница в операционном зале банка
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Таможенный пост в аэропорту
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов, овощей и цветов
Флаг Германии на здании Рейхстага
Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
09:58В Херсоне машина, перевозившая избирательные бюллетени, попала в ДТП
09:58Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа "Арктика"
09:54В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
09:53Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:53Гонконгская полиция объяснила, почему поздно прибыла на место столкновений
09:38В Оренбургской области сотрудник МЧС погиб при тушении природного пожара
09:32Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
09:32Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска отправили на Байконур
09:26Western Union ограничила сумму переводов за границу
09:25Партия Порошенко победила на выборах в Раду на участках за рубежом
09:21Ответственность за Украину лежит только на Зеленском, заявил Шуфрич
09:15В Приангарье для пострадавших проведут ярмарки с предложениями жилья
09:14Политолог оценил предварительные результаты выборов в Раду
09:10Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
09:10На Алтае начали проверку после гибели туриста под лавиной
09:10На Кубани четыре человека погибли в ДТП
09:06Шуфрич усомнился в политической легитимности будущей Рады
09:03В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
08:58Партия Зеленского лидирует с большим отрывом после обработки 42% протоколов
Лента новостейМолния