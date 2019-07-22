"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ

"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду

"Это катастрофа!" Кто прошел в Верховную раду

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.

После обработки 20,75% протоколов партия "Слуга народа" лидирует с 41,98%, второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,55%. На третьем месте находится "Европейская солидарность" с 8,67%, четвертое место у "Батькивщины" с 8,38%, партия "Голос" получает 6,33%. Явка составила 49,84%.