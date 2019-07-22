"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Политсила президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" по результатам национального exit poll получит 127 мест в Верховной раде по партийным спискам, сообщает телеканал "112.Украина".
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко получит 33 места, партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" – 25, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко – 21, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 19.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.
После обработки 20,75% протоколов партия "Слуга народа" лидирует с 41,98%, второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 12,55%. На третьем месте находится "Европейская солидарность" с 8,67%, четвертое место у "Батькивщины" с 8,38%, партия "Голос" получает 6,33%. Явка составила 49,84%.