На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке в Запорожье после его закрытия, сообщает в понедельник телеканал " Неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке в Запорожье после его закрытия, сообщает в понедельник телеканал " 112 Украина ".

"На избирательном участке в Запорожье (школа №32 Хортицкого района) неизвестные распылили слезоточивый газ после закрытия участка", - сообщается на сайте "112 Украина".

По данным телеканала, газ распылили через окно. Сначала члены комиссии услышали стук, а потом резкий запах. Одной женщине стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Подсчет голосов был приостановлен на 40 минут. Работа комиссии возобновилась в другом помещении.

Полиция задержала троих подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.