Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
"С Коломойским и каналом "1+1", вот я с ними готов идти в коалицию. Я когда-то владел этим каналом, и это был приличный канал, потом я его продал, и они сделали из него вот это убожище, которое издевается над людьми и вносит ненависть в нашей стране. Я готов купить у Коломойского назад этот канал", - заявил Рабинович в воскресенье журналистам организации "Честно", видео опубликовано на сайте организации.