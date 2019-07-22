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РИА Новости

Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"

00:29
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович. Архивное фото
Вадим Рабинович. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Сооснователь украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что готов купить у олигарха Игоря Коломойского телеканал "1+1".
"С Коломойским и каналом "1+1", вот я с ними готов идти в коалицию. Я когда-то владел этим каналом, и это был приличный канал, потом я его продал, и они сделали из него вот это убожище, которое издевается над людьми и вносит ненависть в нашей стране. Я готов купить у Коломойского назад этот канал", - заявил Рабинович в воскресенье журналистам организации "Честно", видео опубликовано на сайте организации.
Игорь Коломойский
28 мая, 08:00
Украинский олигарх шантажирует США и хочет миллиардов
950222
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