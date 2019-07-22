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РИА Новости

Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"

00:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат Андрея Садового во Львове. Архивное фото
Агитационный плакат Андрея Садового во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Агитационный плакат Андрея Садового во Львове. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Созданная в 2013 году партия на прошлых выборах (2014) пришла третьей с 11%. В воскресенье она набрала менее 2%.
"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна избрать нового руководителя ", - приводит слова Садового сайт ТСН.
При это он заявил, что останется членом "Самопомощи", не назвав имя следующего лидера партии.
"Наверное мы не учли определенные тренды. Мы говорили правду, а правда не всегда нравится", - добавил мэр.
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