Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.

Созданная в 2013 году партия на прошлых выборах (2014) пришла третьей с 11%. В воскресенье она набрала менее 2%.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень трудно. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова. Думаю, что такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна избрать нового руководителя ", - приводит слова Садового сайт ТСН.

При это он заявил, что останется членом "Самопомощи", не назвав имя следующего лидера партии.