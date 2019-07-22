"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запускает собственного туроператора: пассажир с покупкой билета одним пакетом сможет забронировать страховку, трансфер и гостиницу, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.

Лоукостер "Победа" начал летать в 2014 году. Авиакомпания занимается продажей авиабилетов и авиаперевозками. Представитель перевозчика уточнил РИА Новости, что туроператор начинает свою работу 22 июля.

"Этот сервис будет запущен в рамках одного юридического лица, так как авиакомпанию "Победа" включили в реестр туроператоров РФ. В рамках проекта, помимо покупки билетов, клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании. Вы выбираете направление и даты, а наш агрегатор подбирает вам гостиницу с лучшими ценами на этот период", - рассказал Калмыков.

При этом он отметил, что багаж так и останется дополнительной услугой и не будет включен в турпакет изначально.