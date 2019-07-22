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РИА Новости
Туризм

"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора

00:30
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева. Архивное фото
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запускает собственного туроператора: пассажир с покупкой билета одним пакетом сможет забронировать страховку, трансфер и гостиницу, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.
Лоукостер "Победа" начал летать в 2014 году. Авиакомпания занимается продажей авиабилетов и авиаперевозками. Представитель перевозчика уточнил РИА Новости, что туроператор начинает свою работу 22 июля.
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"Этот сервис будет запущен в рамках одного юридического лица, так как авиакомпанию "Победа" включили в реестр туроператоров РФ. В рамках проекта, помимо покупки билетов, клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании. Вы выбираете направление и даты, а наш агрегатор подбирает вам гостиницу с лучшими ценами на этот период", - рассказал Калмыков.
При этом он отметил, что багаж так и останется дополнительной услугой и не будет включен в турпакет изначально.
Проект туроператора "Победы" будет называться PobedaTravel. Это будет автономный сервис с собственным сайтом, отдельным продвижением и социальными сетями. Он будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в пакетах с авиабилетами, добавляет Калмыков.
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