СМИ: Элтон Джон получит более десяти миллионов за фильм "Король Лев"

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Элтон Джон может заработать больше десяти миллионов долларов за авторство музыки к песням для "Короля Льва" благодаря ремейку диснеевского мультфильма, сообщает Le Point.
Фильму предрекают большой успех, а значит, как пишет издание, британский музыкант может заработать до 13 миллионов долларов с учетом авторских отчислений, кассовых сборов и продаж альбома.
В Китае "Король Лев" стартовал 12 июля и уже собрал больше 50 миллионов долларов. В российский прокат ремейк вышел 18 июля.
Элтон Джон написал в 1994 для мультфильма знаменитые композиции Сircle of Life, I Just Can’t Wait To Be King, Can You Feel the Love Tonight, Never Too Late и другие. За песню Can You Feel the Love Tonight он был удостоен премии "Оскар" в 1995 году.
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