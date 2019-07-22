СМИ: Элтон Джон получит более десяти миллионов за фильм "Король Лев"

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Элтон Джон может заработать больше десяти миллионов долларов за авторство музыки к песням для "Короля Льва" благодаря ремейку диснеевского мультфильма, . Элтон Джон может заработать больше десяти миллионов долларов за авторство музыки к песням для "Короля Льва" благодаря ремейку диснеевского мультфильма, сообщает Le Point.

Фильму предрекают большой успех, а значит, как пишет издание, британский музыкант может заработать до 13 миллионов долларов с учетом авторских отчислений, кассовых сборов и продаж альбома.

В Китае "Король Лев" стартовал 12 июля и уже собрал больше 50 миллионов долларов. В российский прокат ремейк вышел 18 июля.