Spice Girls решили выступать, пока дети будут на каникулах

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Участницы группы Spice Girls могут заработать по пять миллионов долларов каждая за выступления в Лас-Вегасе после успешных гастролей в Великобритании, сообщает Mirror.
Группа ведет переговоры о концертах в Лас-Вегасе летом 2021 года.
Источник, близкий к коллективу, сообщил, что "все девушки согласны посвятить выступлениям шесть недель летом, когда дети будут на каникулах". Всего у четырех участниц группы семеро детей, из них пятеро – школьного возраста.
Мел Би также намекнула, что участницы группы могут принять участие в юбилейном фестивале в Гластонбери в следующем году. На вопрос о том, продолжат ли они гастролировать, она ответила: "Да, мы хотим продолжать, и мне не важно, что о нас скажут".
Коллектив воссоединился для гастрольного тура по Великобритании в начале июня.