Spice Girls решили выступать, пока дети будут на каникулах

Источник, близкий к коллективу, сообщил, что "все девушки согласны посвятить выступлениям шесть недель летом, когда дети будут на каникулах". Всего у четырех участниц группы семеро детей, из них пятеро – школьного возраста.

Мел Би также намекнула, что участницы группы могут принять участие в юбилейном фестивале в Гластонбери в следующем году. На вопрос о том, продолжат ли они гастролировать, она ответила: "Да, мы хотим продолжать, и мне не важно, что о нас скажут".