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РИА Новости

Элита нашла способ сохранить власть: нужно делать людей несчастными

08:00
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© AFP 2019 / Johannes EiseleУчастник акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер
Участник акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер
© AFP 2019 / Johannes Eisele
Участник акции протеста против раскола в обществе на Таймс-сквер
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Либеральный мейнстрим Запада, последние годы терпящий поражение за поражением, отчаянно пытается найти причины своих провалов и исправить ситуацию. Похоже, пришло понимание того, что вечно сваливать вину на "коварных русских" не получится. Да и не решает это проблему: элитные партии, десятилетиями (а то и веками) правившие в Европе, все равно сдают позиции, уступая место более молодым, дерзким и радикальным организациям, создающимся буквально "с колес".
Но вот, кажется, найдена причина всех бед западных элит: излишний уровень счастья избирателей. Рупор европейской либеральной мысли журнал The Economist обнаружил прямую зависимость: чем люди счастливее, тем они более склонны голосовать не за устоявшиеся партии, а за радикалов (что левых, что правых). Издание не публикует прямой вывод о формуле успеха для мейнстрима, но из этих умозаключений он напрашивается сам собой: делай своих граждан несчастными — и можешь править вечно.
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В последние годы широко обсуждается идея о том, что стандартные критерии оценки уровня развития того или иного государства (вроде ВВП, уровень занятости, сальдо бюджета и так далее) безнадежно устарели. Целый ряд государств Запада предложил использовать в качестве основного индикатора международный индекс счастья. Данный индекс разрабатывается по довольно-таки субъективным критериям, не раз вызывавшим критику, однако его или похожие расчеты с недавних пор принимают во внимание на уровне правительств Британии, Франции и других стран Запада. А правительство Новой Зеландии в этом году даже объявило, что первым в мире положило в основу идеологии государственного бюджета индикаторы удовлетворенности жизнью.
Не отстают и российские либеральные экономисты. Так, недавно Алексей Кудрин предложил дополнить экономические показатели России индексом счастья. А Сергей Гуриев призвал сделать основной целью социально-экономической политики государства рост индексов удовлетворенности жизнью.
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Российские либералы очень любят приводить в пример западный опыт. Правда, почему-то упускают из виду, что первой страной в мире, создавшей официальное Министерство счастья, несколько лет назад стала Венесуэла. Не самый лучший пример с точки зрения либералов.
И вот теперь выясняется, что погоня за ростом степени удовлетворенности граждан оборачивается для правящих режимов тяжелыми последствиями. Целый ряд исследований указали на феномен, названный в The Economist "Парадоксом удовлетворенности" (The satisfaction paradox). По новым данным, чем больше "индекс счастья" в европейских странах, тем там меньше уровень поддержки традиционных умеренных партий. В общем, "с жиру бесятся" эти неблагодарные избиратели — так можно перевести на простой человеческий язык изумление и ворчание либеральных журналистов.
Между тем при желании несложно найти много взаимозависимостей между итогами выборов и какими-то сторонними явлениями. К примеру, некоторые исследования указывают на то, что смерть супруга снижает желание голосовать за правящую партию примерно на десять процентов. Дождь в день выборов, оказывается, повышает рейтинг власти. Победа же любимой футбольной или баскетбольной команды усиливает поддержку действующей администрации в США на 1,6% (хотя и всего на десять дней). Представляете, как тяжело определиться избирателю, чья команда проиграла, но в день голосования льет дождь — просто разорваться можно.
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Правда, если принять эти эффекты во внимание, получается, что на протяжении нескольких последних лет какой-то коварный противник либерализма (мы догадываемся, какой именно) в дни выборов разгоняет облака и вынуждает все местные команды одновременно проигрывать. Иначе, опять-таки, как объяснить общую тенденцию падения уровня поддержки традиционных партий в большинстве стран либерального мира?
Беда западных исследователей, находящих прямую взаимосвязь между уровнем счастья бюргеров и результатами голосования, заключается в том, что они останавливаются на открытии "парадокса" и не пытаются найти его объяснение. А ведь версий много. Так, это можно объяснить тем, что человек, достигнув желаемого образа жизни, боится потерять его в результате резких изменений в обществе. Например, от притока мигрантов, демпингующих на рынке труда. Установи подобную взаимосвязь — и, согласитесь, "парадокс" уже не выглядит столь парадоксальным.
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Или еще одно предположение. Когда человек перестает тратить все свое время на поиск работы и борьбу за выживание, у него больше возможностей читать, смотреть новости, искать альтернативные ответы на волнующие его проблемы, которых он не находит на страницах традиционных СМИ и в программах закостенелых партий. Он обращается к социальным сетям, гораздо лучше освоенным политиками новой волны. К примеру, "Национальное объединение" во Франции и "Альтернатива для Германии" в первые три месяца этого года сгенерировали до 40% постов в фейсбуке среди всех политических партий и групп, борющихся на выборах в Европарламент. Тоже "парадокс счастья" виноват?
Казалось бы, устоявшимся либеральным партиям стоит задуматься над этим, над собственным несоответствием современным вызовам и технологиям. Но ведь легче винить во всем Путина, чем копаться в анализе собственных промахов и провалов.
Не субъективные "индексы счастья" предопределяют конечный выбор избирателей. Указания на прямую взаимосвязь между уровнем удовлетворенности жизнью и поражением истеблишмента — всего лишь жалкие попытки объяснить провал своим достижением: мол, смотрите, мы вам создали настолько прекрасную жизнь, что вы нас так возненавидели. Но этот подход снова-таки загоняет современный либерализм в идеологический тупик, из которого нет выхода.
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