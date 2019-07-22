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РИА Новости
Туризм

Лучшие гиды России рассказали о самых красивых местах на своих маршрутах

Вчера, 23:47
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© Фото : из личного архива Марины НоженкоМолотьба ржаных колосьев цепами на празднике
Молотьба ржаных колосьев цепами на празднике
© Фото : из личного архива Марины Ноженко
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Конкурс "Лучший гид России" в этом году проводится Русским географическим обществом в третий раз. За это время на сайт проекта поступило более 1 300 работ, коротких видео-экскурсий от профессиональных гидов и экскурсоводов-любителей со всех уголков России. О том, как победа в конкурсе изменила жизнь гидов, и какие места они советуют обязательно посетить в своих регионах, – в материале РИА Новости.

Попробовать донскую уху на набережной

"Если вы в первый раз приехали в Ростов-на-Дону и хотите проникнуться атмосферой этого города, обязательно идите на набережную, – рассказывает Анна Пивоварова, победитель конкурса "Лучший гид России-2018" в номинации "Гид-любитель". – Там можно совершить речные прогулки, полюбоваться на батюшку-Дон, попробовать местные деликатесы – донскую уху, раков, жареного судачка и вяленого леща".
Анна работает радиоведущей. Однажды она прочла книгу об истории Ростова-на-Дону и узнала, что роддом, в котором она появилась на свет, изначально был имением армянского купца. С этого момента началось ее увлечение краеведением.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Города России. Ростов-на-Дону
Анне всегда нравилось показывать приезжим родственникам и друзьям самые любимые уголки города – так она стала экскурсоводом-любителем, а после конкурса к ней начали обращаться и туристические группы.
© Фото : из личного архива Анны ПивоваровойАнна Пивоварова. Гид-любитель в Ростове-на-Дону
Анна Пивоварова. Гид-любитель в Ростове-на-Дону
© Фото : из личного архива Анны Пивоваровой
Анна Пивоварова. Гид-любитель в Ростове-на-Дону
"Мой любимый маршрут – Нахичевань-на-Дону, – поясняет Анна. – В прошлом это был город на правом берегу Дона, основанный армянами, которых переселили из Крыма при Екатерине II. С 1928 года Нахичевань стал районом Ростова-на-Дону. Здесь летом открыты окна и двери частных домов, пахнет жареной кабачковой икрой, сохранились старинные постройки".
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Полюбоваться деревянными домиками Уфы

Арсений Смаков из Уфы с ранних лет увлекается историей и краеведением. В прошлом году он стал самым юным победителем конкурса в номинации "Лучший гид до 18 лет".
"Моя жизнь сильно изменилась после участия в конкурсе, – рассказывает Арсений. – Я стал публичным человеком – журналисты, радио, телевидение. Начал общаться с профессиональными гидами и узнавать много нового. Но главное – появилось желание дальше разрабатывать интересные маршруты и темы".
Сейчас он водит экскурсии для одноклассников и знакомых по историческому центру родного города.
© Фото : из личного архива Арсения СмаковаАрсений Смаков из Уфы. Лучший гид России
Арсений Смаков из Уфы. Лучший гид России
© Фото : из личного архива Арсения Смакова
Арсений Смаков из Уфы. Лучший гид России
По словам Арсения, по Уфе проводят мало экскурсий, поэтому он решил придумать свой маршрут, в который входит не только посещение основных достопримечательностей – памятника Салавату Юлаеву, Спасского храма, Гостиного двора и других, но и малоизвестных уютных старинных улочек. Например, улицу Гоголя, где сохранились крошечные деревянные особняки с необычными наличниками.
После победы в конкурсе Арсений начал больше ездить по Башкирии, интересоваться памятниками архитектуры и заповедниками.
"Однажды я увидел Деевский особняк в селе Знаменка под городом Белебеем, и с удивлением понял, что он является точной копией Елагина дворца в Петербурге, – рассказывает гид. – Он построен в начале XX века, очень жаль, что незаслуженно забыт и сейчас находится в полуразрушенном состоянии", – рассказывает Арсений.
© Фото : из личного архива Арсения СмаковаБашкирия. Деевский особняк в селе Знаменка
Башкирия. Деевский особняк в селе Знаменка
© Фото : из личного архива Арсения Смакова
Башкирия. Деевский особняк в селе Знаменка
Сейчас юный экскурсовод работает над "коммунистическим маршрутом" – изучает места Уфы, которые связаны с Владимиром Лениным и Надеждой Крупской.
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Нарьина гора – лучшее место в Кижах

"За время работы гидом в Кижах я научилась смолить лодку-кижанку, жать и молотить рожь, косить траву, чесать лен, прясть шерсть, плести бусы-жгуты, рубить дрова, выращивать репу и не бояться змей", – рассказывает Марина Ноженко, победитель конкурса гидов прошлого года в номинации "Музей".
Марина работает экскурсоводом в Кижах с 2007 года. Тогда она приехала на остров сразу же после окончания института всего на месяц — попробовать свои силы, но любимая работа затянула надолго.
"Самый потрясающий вид на весь остров Кижи и архитектурный ансамбль открывается с Нарьиной горы – величественные кижские храмы, неторопливо отплывающие пассажирские теплоходы, рассыпанные по всей округе старинные деревеньки, сочная зелень карельских лесов и серебристая гладь Онежского озера", – рассказывает Марина.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкВид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике "Кижи" в Карелии
Вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике Кижи в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
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Вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике "Кижи" в Карелии
В этом году у туристов, которые посетят остров, есть возможность полюбоваться только что отреставрированной церковью Преображения Господня – самым узнаваемым символом музея-заповедника.
"Уникальный, невероятный по сложности процесс переборки старинного памятника происходил у всех на глазах, – рассказывает гид. – Наши гости могли представить себя на месте крестьян, которые были свидетелями возведения этого удивительного деревянного храма более трехсот лет назад. Этим летом туристы могут полюбоваться множеством обновленных деревянных куполов – сейчас они имеют золотистый оттенок свежего дерева, который со временем сменится на благородный серебристый".
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Конкурс продолжается

Конкурс "Лучший гид России" проходит до 15 августа. У профессиональных экскурсоводов, а также гидов-любителей есть возможность успеть представить свои работы.
Для участия в проекте необходимо снять двухминутный видеоролик – яркую и познавательную мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту. Готовый сюжет нужно загрузить на сайт проекта лучшийгид.рф. Присылать работы могут соискатели старше 12 лет.
Имена победителей назовут в сентябре на фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье". Лучшие гиды "взрослых" номинаций получат денежный приз в размере 100 000 рублей, а лауреат "детской" номинации станет обладателем видеокамеры. Кроме того, победители станут героями цикла документальных фильмов на телеканале "Моя Планета".
Организаторами конкурса выступают Русское географическое общество, телеканал "Моя Планета" и радиостанция "Маяк".
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