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РИА Новости

У слепой пары из Кузбасса отобрали квартиру — инвалид ищет правду в Москве

08:00
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© Фото : Мария СеменоваВладимир Баландин
Владимир Баландин
© Фото : Мария Семенова
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Мария Семенова. В июле Владимир Баландин, слепой инвалид из Кемеровской области, решил поехать в столицу, чтобы "найти справедливость". Из села Красное — на автобусе в Ленинск-Кузнецкий, оттуда — на поезде в Москву. Вслепую, на плохо слушающихся ногах, с беспомощно прижатой к телу неработающей левой рукой. Дома осталась жена. Когда-то Ирина Баландина была врачом-педиатром, но однажды по дороге на работу попала в аварию — в результате потеряла зрение и левую ногу. Пока добирался до Москвы, Владимир Николаевич заболел воспалением легких и оказался в больнице. Его трагическая история — в материале РИА Новости.

За правдой в столицу

С 63-летним Владимиром Николаевичем Баландиным мы познакомились в больничной палате. Он ходит так осторожно, словно сомневается — не уйдет ли земля из-под ног при следующем шаге. Прижимает к телу неработающую левую руку — пальцы на ней неестественно вывернуты спастикой (повышенным тонусом в мышцах). Нащупывает тумбочку, аккуратно обходит ее, медленно садится на кровать.
Владимир Баландин оказался в больнице имени Демихова случайно. Он приехал в Москву из Кемеровской области — хотел найти справедливость, но пока нашел только пневмонию.
У Баландина и его жены — она тоже слепа, вдобавок потеряла в аварии ногу — отобрали их единственную квартиру. Теперь они живут у знакомых ("кумовья мои, я их сына крестил") в частном доме, где печка топится углем, а туалет — на улице. У супругов, которые их приютили, шестеро детей. Но это не столько самопожертвование, сколько взаимовыгодное сотрудничество: чтобы не быть обузой, Баландины отдают свои пенсии, взамен получают заботу и крышу над головой.
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История пенсионера проста. Он рассказывает ее неспешно и основательно, по ходу повествования несколько раз на ощупь находит выдвижной ящик в тумбочке, достает и показывает документы.

"Деда, надо тебе ремонт сделать"

Все началось с того, что в 2016 году Владимир Николаевич познакомился на рынке с продавцом телефонов Мурадом. Они разговорились, и предприниматель напросился в гости.
— Мы с ним кофе пили, разговаривали, он мне говорит: "Деда, у тебя надо ремонт делать". Я ему сказал, что у меня есть люди хорошие, надежные, которые возьмут недорого. А Мурад: "Деда, не надо никого звать, я завтра привезу утром рабочих, они за полторы недели все сделают, я со своих денег все оплачу, — вспоминает инвалид.
— Вас не насторожила такая щедрость?
— Я подумал: что-то он не то затеял, этот Мурад, но вдруг это все домыслы, — признается Владимир Николаевич. Он, по собственному признанию, больше всего на свете любит общаться с людьми.
Действительно, на следующий же день, в восемь утра (Владимир и Ирина только проснулись) раздался звонок в дверь. "Деда, это я, Мурад!" — крикнули снаружи. С предпринимателем были рабочие. "Они пришли, посмотрели, написали, какие материалы нужны. Мурад съездил, купил на свои деньги", — продолжает Баландин.
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Ремонт сделали быстро, вот только о своих финансовых обещаниях Мурад резко забыл. "Рабочие приходят: плати 39 тысяч. Я отвечаю: "Это к Мураду". Они к нему, Мурад тут же прилетает, орет: "Я не говорил такого, ты сам должен платить!"
Столько у двух инвалидов не было, но их "помощника" это не смутило: он дождался дня, когда Владимир Николаевич и его жена получили пенсию, явился к ним домой и силой отобрал все, что было.
Потом, правда, несколько месяцев приносил Баландиным продукты. "Давал крупу, рис, пшенку, манку, вермишель, а мясного — ничего. Я говорил: "Мурад, купи хоть колбасы нам". А он: "Деда, ты уже пожилой, тебе такое нельзя кушать", — делится подробностями Владимир Николаевич.

"Буду содержать до конца жизни"

Но на этом история не закончилась. Мурад стал уговаривать супругов приватизировать квартиру, обещал им ежемесячное пособие в пятнадцать тысяч рублей, если жилье после их смерти перейдет в его собственность. "Ни копейки от него не получил", — горько замечает старик.
Впрочем, Мурад решил не дожидаться, пока пожилая чета отправится на тот свет. И воспользовался факсимиле пенсионеров. Дело в том, что и Владимир Николаевич, и его жена Ирина Вячеславовна в силу полной слепоты не могут подписывать документы. Владимир слепой с двух лет, его никто никогда не учил писать. Ирина потеряла зрение в сознательном возрасте, но тоже пользуется факсимиле. "Жена может расписаться, если поставить ее руку на строку, но она говорит, что за 25 лет слепоты уже почти забыла буквы", — объясняет пенсионер.
© Фото : Мария СеменоваФаксимиле Баландина
Факсимиле Баландина
© Фото : Мария Семенова
Факсимиле Баландина
Владимир Николаевич вспоминает, как с ним обращался новый знакомый.
— Мурад, что ты делаешь?
— Да я тут кое-какие бумаги подписываю.
— Мурад, прочитай мне эти бумаги.
— Деда, тебе не надо.
Когда Мурад воспользовался его факсимиле в первый раз, Баландин обратился в полицию, но, по его словам, помощи не получил. После этого Мурад еще несколько раз приходил, без спроса что-то подписывал.
А в декабре 2017 года в квартиру Баландиных пришли незнакомые люди и заявили, что жилье им больше не принадлежит: "Это собственность Мурада Ибрагимовича".

"Жалко их!"

Два незрячих человека испугались, что к ним применят силу, и покинули родную квартиру добровольно. Поехали в село Красное, где живут их знакомые. "Там туалет на улице, печку топят углем. А слепому ходить на улицу по нужде в зимнее время очень опасно, скользко", — сетует Баландин.

"Они сказали, что их из квартиры выгнали, ехать некуда. Говорят: "Возьмете нас?" Я взяла. Просто жалко их! От души так сделали! Оба слепые, у нее ноги нет, куда им идти-то?" — разводит руками Ольга Волкова, приютившая Баландиных.

"Это нам не обуза. У нас скотины полдвора, шесть детей. Они пенсию получают — мы отовариваемся", — добавляет ее муж Сергей.
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Жена Владимира Николаевича Ирина, которая сейчас ждет его возвращения в Красном, рассказала РИА Новости, что за ней хорошо ухаживают, но она хочет вернуться домой. "Квартира ушла обманом — якобы нам за нее отдали деньги, полтора миллиона. А получается, что у нас ни денег, ни своего угла. Что же дальше-то будет?" — тяжело вздыхает она.

Владимир — Мурад — Жанна

Рассказ пенсионера подтверждает выписка из Росреестра (имеется в распоряжении РИА Новости): 21 марта 2016 года собственником квартиры на Ульяновской улице в Ленинск-Кузнецке стал Владимир Баландин (ранее жилье принадлежало городу). Всего через две недели, 5 апреля, на основании договора купли-продажи владельцем становится Мурад О. Проходит полтора года, и в августе 2017 года появляется новая строка в истории квартиры — теперь она принадлежит Жанне И.
Обо всем этом сам Владимир Николаевич долгое время даже не подозревал. Более того, даже о том, что квартира юридически больше ему не принадлежит, узнал, только когда приехал в Москву.
© Фото : из личного архива Василия ПерелыгиВыписка из Росреестра
Выписка из Росреестра
© Фото : из личного архива Василия Перелыги
Выписка из Росреестра
Попав в больницу, он случайно познакомился с военным пенсионером Василием Перелыгой. Тот пришел к своему другу, соседу Баландина по палате. Перелыга решил по мере сил помочь новому знакомому, для начала заказал выписку из ЕГРП. Из этой самой справки Владимир Николаевич и узнал, что уже с 2016 года не владеет квартирой на Ульяновской улице.
На днях Баландина выпишут из больницы. В Москве у него есть знакомые, у которых он планирует остановиться. Возвращаться в село Красное до тех пор, пока не добьется справедливости, он не собирается.
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