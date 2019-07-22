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РИА Новости

Герой победного кадра конкурса имени Стенина прибыл на лечение в Москву

Вчера, 12:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Иракский подросток Касим Алькадим, потерявший ногу во время теракта, вновь приехал в Москву.
Во время первого приезда Касима в российскую столицу в мае ведущие эксперты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Института хирургии имени А. В. Вишневского разработали план лечения.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИракский мальчик Касим Алькадим в Москве
Иракский мальчик Касим Алькадим в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Иракский мальчик Касим Алькадим в Москве
Изготовление протеза для подростка и его реабилитация начнется во вторник, 23 июля.
Реабилитацию будут проводить специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсором стал благотворительный фонд "СПАРТАК — ДЕТЯМ".
Расходы на проживание Касима и его сопровождающего в России на период лечения взяли на себя Духовное управление мусульман и мусульманская община Красногорска.
В Москве мальчика ждут встречи со старыми друзьями, среди которых ФК "Спартак", болельщиком которого он стал, а также актеры Большого московского цирка на проспекте Вернадского. В его планах увидеть волшебное представление в "Москвариуме", совершить "Полет над Москвой" в парке "Зарядье" и многое другое.
Но самое главное — лечение. К середине августа протезирование будет завершено, и врачи уверены, что мальчик сможет ходить без помощи костылей.
Мальчик из Ирака Касим Алькадим, герой снимка Тайсира Махди Желание жить, завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, во время посещения стадиона Открытие Арена.
17 мая, 18:10
Как герой конкурса имени Стенина стал "иракским Месси" и полюбил "Спартак"
О Касиме узнал весь мир после того, как он стал героем снимка "Желание жить", занявшего первое место на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина. Фотограф Тайсир Махди запечатлел потерявшего ногу юного футболиста, который участвует в дворовых играх наравне со сверстниками.
В судьбе Касима приняли самое горячее участие российские государственные организации, представители разных профессий и конфессии.
Ими стали МИД России, инициировавший приглашение Касима в Москву, медиагруппа "Россия сегодня" — организатор конкурса имени Андрея Стенина, поддержавшая инициативу МИД, благотворительный фонд "Спартак — детям", подаривший мальчику большой футбол и возможность лечения, ведущие медицинские институты России и их руководители – Детский доктор мира Леонид Рошаль и главный хирург Минздрава России, академик Амиран Ревишвили, мусульманская общественность и Духовное управление мусульман России.
Пребывание Касима в Москве сделали незабываемым Большой московский цирк на проспекте Вернадского и его генеральный директор Эдгард Запашный, Паралимпийский комитет России, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей Великой отечественной войны на Поклонной горе и многие другие.
© Фото : Тайсир Махди, StenincontestТайсир Махди. Желание жить
Тайсир Махди. Желание жить
© Фото : Тайсир Махди, Stenincontest
Тайсир Махди. Желание жить
История лишь одного кадра доказала: проходных тем в помощи тем, кто в ней нуждается, быть не может. Фотожурналистика не только обозначает самые важные проблемы общества, но и помогает в их решении.
Фонд содействия развитию науки, образования, культуры и спорта "СПАРТАК — ДЕТЯМ" основан в июле 2018 года, сотрудничает с Детской городской больницей № 13 имени Филатова и помогает детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. "СПАРТАК — ДЕТЯМ" — это первый в истории России официальный фонд футбольного клуба, который занимается благотворительностью.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссия которой — оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Касим Алькадим посетил Большой Московский цирк
15 мая, 19:53
Поиграть с медвежатами, покормить бегемота: Касим Алькадим побывал в цирке
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