Герой победного кадра конкурса имени Стенина прибыл на лечение в Москву

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Иракский подросток Касим Алькадим, потерявший ногу во время теракта, вновь приехал в Москву.

Во время первого приезда Касима в российскую столицу в мае ведущие эксперты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Института хирургии имени А. В. Вишневского разработали план лечения.

Изготовление протеза для подростка и его реабилитация начнется во вторник, 23 июля.

Реабилитацию будут проводить специалисты российского представительства производителя ортопедической техники и оборудования Ottobock. Спонсором стал благотворительный фонд "СПАРТАК — ДЕТЯМ".

Расходы на проживание Касима и его сопровождающего в России на период лечения взяли на себя Духовное управление мусульман и мусульманская община Красногорска.

В Москве мальчика ждут встречи со старыми друзьями, среди которых ФК "Спартак", болельщиком которого он стал, а также актеры Большого московского цирка на проспекте Вернадского. В его планах увидеть волшебное представление в "Москвариуме", совершить "Полет над Москвой" в парке "Зарядье" и многое другое.

Но самое главное — лечение. К середине августа протезирование будет завершено, и врачи уверены, что мальчик сможет ходить без помощи костылей.

О Касиме узнал весь мир после того, как он стал героем снимка "Желание жить", занявшего первое место на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина. Фотограф Тайсир Махди запечатлел потерявшего ногу юного футболиста, который участвует в дворовых играх наравне со сверстниками.

В судьбе Касима приняли самое горячее участие российские государственные организации, представители разных профессий и конфессии.

Ими стали МИД России, инициировавший приглашение Касима в Москву, медиагруппа "Россия сегодня" — организатор конкурса имени Андрея Стенина, поддержавшая инициативу МИД, благотворительный фонд "Спартак — детям", подаривший мальчику большой футбол и возможность лечения, ведущие медицинские институты России и их руководители – Детский доктор мира Леонид Рошаль и главный хирург Минздрава России, академик Амиран Ревишвили, мусульманская общественность и Духовное управление мусульман России.

Пребывание Касима в Москве сделали незабываемым Большой московский цирк на проспекте Вернадского и его генеральный директор Эдгард Запашный, Паралимпийский комитет России, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей Великой отечественной войны на Поклонной горе и многие другие.

© Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить © Фото : Тайсир Махди, Stenincontest Тайсир Махди. Желание жить

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