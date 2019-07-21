Немецкая полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших россиянках

Российское посольство в Берлине сообщило 18 июля, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Делом исчезнувших россиянок занимается отдел полиции по расследованию убийств.

По данным издания, 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00 (15.00 мск), собираясь пройтись по магазинам. "С тех пор контакта с близкими не было", - сообщили газете в полиции.