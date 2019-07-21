Оппозиция предложила обсудить конфликт в Донбассе на первом заседании Рады

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вопросы урегулирования конфликта в Донбассе будут подняты на первом заседании нового состава Верховной рады Украины, заявил в воскресенье Юрий Бойко - лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая по данным exit poll занимает второе место.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,1%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6%). К настоящему моменту ЦИК обработал лишь 0,4% бюллетеней.