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РИА Новости

Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"

Вчера, 23:11
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал введение санкций США против Тегерана "экономическим терроризмом".
"Терроризм – это использование насилия и запугивания против мирных жителей с политическими целями. Таким образом, США вовлечены в экономический терроризм. Это нельзя назвать "санкциями", так как их ввели не для того, чтобы следить за исполнением закона. На самом деле, они нарушают закон", - написал Зариф в Twitter.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
19 июля, 02:42
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Тегеран, Иран
10 июля, 01:03
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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