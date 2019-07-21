На Кубани более 50 территорий оказались подтоплены из-за ливней

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Более 50 дворов, участков дорог и домов в Краснодаре и районах Кубани оказались подтоплены в воскресенье из-за ливней, в краевой столице прерывалось движение трамваев, сообщает ГУ МЧС России региона.

В воскресенье на Краснодар обрушились ливни. Ранее сообщалось, что к вечеру подтопленными оказались 29 дворовых территорий и участков дорог. К ночи ситуация ухудшилась.

"По состоянию на 22.00 вследствие выпадения обильных осадков в Краснодаре, выпало 54 миллиметра, произошло подтопление 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий. На данный момент подтопленными остаются 18 участков дорог и восемь придомовых территорий. Вода зашла в три частных дома. Уровень воды составляет 30 сантиметров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее из-за ливня остановилось движение трамваев в районе Вишняковского сквера — на пересечении улиц Переходной и Новороссийской, а также на перекрестке улиц имени Буденного и Садовой. Специальная техника откачала подтопленную проезжую часть, в настоящее время движение общественного транспорта восстановлено.

"Также вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление двух придомовых территорий в Северском и Усть-Лабинском районах. На данный момент вода сошла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают силы и средства РСЧС: "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", "Служба спасения" и пожарно-спасательные подразделения. Всего задействовано 82 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 21 человек личного состава, семь единиц техники. Оперативные группы проводят мониторинг обстановки во всех муниципальных образованиях края. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.