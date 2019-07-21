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РИА Новости

На Кубани более 50 территорий оказались подтоплены из-за ливней

Вчера, 23:06
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПоследствия сильных дождей на территории Краснодарского края
Последствия сильных дождей на территории Краснодарского края
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Последствия сильных дождей на территории Краснодарского края. Архивное фото
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Более 50 дворов, участков дорог и домов в Краснодаре и районах Кубани оказались подтоплены в воскресенье из-за ливней, в краевой столице прерывалось движение трамваев, сообщает ГУ МЧС России региона.
В воскресенье на Краснодар обрушились ливни. Ранее сообщалось, что к вечеру подтопленными оказались 29 дворовых территорий и участков дорог. К ночи ситуация ухудшилась.
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"По состоянию на 22.00 вследствие выпадения обильных осадков в Краснодаре, выпало 54 миллиметра, произошло подтопление 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий. На данный момент подтопленными остаются 18 участков дорог и восемь придомовых территорий. Вода зашла в три частных дома. Уровень воды составляет 30 сантиметров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ранее из-за ливня остановилось движение трамваев в районе Вишняковского сквера — на пересечении улиц Переходной и Новороссийской, а также на перекрестке улиц имени Буденного и Садовой. Специальная техника откачала подтопленную проезжую часть, в настоящее время движение общественного транспорта восстановлено.
"Также вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление двух придомовых территорий в Северском и Усть-Лабинском районах. На данный момент вода сошла", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают силы и средства РСЧС: "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта", "Служба спасения" и пожарно-спасательные подразделения. Всего задействовано 82 человека личного состава, 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 21 человек личного состава, семь единиц техники. Оперативные группы проводят мониторинг обстановки во всех муниципальных образованиях края. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, шквалистого ветра, угрозы подтоплений из-за подъема уровня воды в реках. Сводные отряды ликвидации ЧС Южного военного округа приведены в повышенную готовность.
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