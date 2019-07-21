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РИА Новости

Аксенов заявил о поражении "нацистских сил" на выборах в парламент Украины

Вчера, 22:48
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Данные exit poll внеочередных выборов в Верховную раду Украины отражают несколько основных трендов, одним из которых является поражение националистических и откровенно нацистских сил, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 44,2%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,8%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,5%).
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"Первые данные exit poll по выборам в Верховную раду Украины, которые публикуют СМИ, показывают несколько основных трендов. Предварительно пять партий проходит в парламент Украины, и уже сейчас видно, что второе место занимает партия, которая выстраивает отношения с Российской Федерацией и готова работать над урегулированием конфликта на Донбассе", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Второй тренд, по его словам, это "поражение националистических и откровенно нацистских сил".
"Те лидеры, кто занимал жесткую антироссийскую позицию, получили оценку своих действий от украинского народа, и уверен, что в политику они больше не вернутся. И, наконец, третий тренд – представители шоу-бизнеса, скорее всего, смогут создать в парламенте большинство", - отметил Аксенов.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Досрочные выборы в РадуСергей Аксенов (политик)Политика
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