Аксенов заявил о поражении "нацистских сил" на выборах в парламент Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Данные exit poll внеочередных выборов в Верховную раду Украины отражают несколько основных трендов, одним из которых является поражение националистических и откровенно нацистских сил, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 44,2%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко - 8,8%. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,5%).

"Первые данные exit poll по выборам в Верховную раду Украины, которые публикуют СМИ, показывают несколько основных трендов. Предварительно пять партий проходит в парламент Украины, и уже сейчас видно, что второе место занимает партия, которая выстраивает отношения с Российской Федерацией и готова работать над урегулированием конфликта на Донбассе", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Второй тренд, по его словам, это "поражение националистических и откровенно нацистских сил".

"Те лидеры, кто занимал жесткую антироссийскую позицию, получили оценку своих действий от украинского народа, и уверен, что в политику они больше не вернутся. И, наконец, третий тренд – представители шоу-бизнеса, скорее всего, смогут создать в парламенте большинство", - отметил Аксенов.