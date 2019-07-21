Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T22:41Z
https://ria.ru/20190721/1556747022.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Индии более тридцати человек погибли во время грозы

Вчера, 22:41
1099
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии 32 человека погибли, 13 пострадали, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление властей.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, погибли, более десятка получили ранения во время грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар. Инцидент произошел в пятницу днем.
Автомобиль скорой помощи
15 июля, 19:26
В Башкирии молния убила пастуха и лошадь
Как отмечается, в воскресенье всего погибли 32 человека. Среди погибших было по семь человек в городе Канпур и в округе Фатехпур, пятеро умерли в городе Джханси на юге штата, четыре жертвы в стихии было зафиксировано в Джалауне, три - в округе Хамирпур, два человека погибли в районе города Газипур, и по одной жертве грозы было в городах Джанпур, Пратапгарх, Канпур и Читракут.
Отмечается также, что днем ранее в штате в результате удара молнии скончался один человек, а двое других умерли от укусов змей 18 и 20 июля.
Главный министр штат Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выразил соболезнования по поводу гибели людей и дал распоряжение местным властям о возмещении каждой семье погибших по 400 тысяч рупий (около 5,8 тысячи долларов). Он также дал указание чиновникам обеспечить необходимое лечение для пострадавших.
Останкинская телебашня
17 июля, 14:57
Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео
012701
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Лента
новостей
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
Сообщение в мобильном телефоне
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
США обвинили венесуэльский Су-30 в "агрессивном преследовании" самолета
Видео из кабины пилотов при посадке на воду Boeing 737 в Микронезии
Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
00:12Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%
Лента новостейМолния