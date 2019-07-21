Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T22:37Z
https://ria.ru/20190721/1556746961.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/80/1555758044_0:310:2994:1994_1036x0_80_0_0_f42460ae30acf4be13aa651dc2dca737.jpg
РИА Новости

В США отметили снижение притока нелегальных мигрантов

Вчера, 22:37
232
© AP Photo / Ramon EspinosaМигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США отмечают снижение притока нелегальных иммигрантов благодаря усилиям Мексики, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по итогам встречи в Мехико в воскресенье между госсекретарем Майком Помпео и главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.
"Госсекретарь Помпео поблагодарил министра Эбрарда за укрепление усилий Мексики по реализации мер в области иммиграции. Первоначальные индикаторы показывают, что это ведет к сокращению притока нелегальных иммигрантов, прибывающих на южную границу США", - говорится в сообщении.
Мигранты из Гондураса, направляющиеся к границе США, на дороге в Южной Мексике
6 мая, 08:00
Эти запретные слова: да, миграцию можно и нужно контролировать
Ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы от потоков нелегальных мигрантов. В Мехико обязались отправить на границу до шести тысяч солдат Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил Мексике торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.
В США большинство политиков согласны с тем, что ситуация на границе кризисная. Между республиканцами и демократами идут яростные споры о том, как решать проблему.
Президент США Дональд Трамп
3 июля, 03:18
В США прошли акции против миграционной политики Трампа
210202
Обсудить 0
Государственный департамент СШАМексикаСШАВ мире
Рекомендуем
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук рассказал о роли "Оппозиционной платформы" в парламенте
РИА
Новости
В Индии более тридцати человек погибли во время грозы
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Аксенов заявил о поражении "нацистских сил" на выборах в парламент Украины
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
США обвинили венесуэльский Су-30 в "агрессивном преследовании" самолета
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Сообщение в мобильном телефоне
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
Константин Косачев
Косачев прокомментировал результаты экзит-поллов на выборах в Раду
Немецкая полиция задержала подозреваемого по делу о пропавших россиянках
На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
Агитационный плакат Андрея Садового во Львове. Архивное фото
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
Президент и гендиректор компании Siemens Джо Кэзер
Глава Siemens назвал администрацию США "лицом расизма"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
"Оппозиционная платформа" не готова входить в коалицию со "Слугой народа"
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Выборы в Верховную Раду 2019
Выборы в Верховную раду Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
00:12Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%
Лента новостейМолния