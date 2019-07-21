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РИА Новости

В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа

Вчера, 22:23
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© Fotolia / bloomua Сообщение в мобильном телефоне
Сообщение в мобильном телефоне
© Fotolia / bloomua
ДУБАЙ, 21 июл - РИА Новости. Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в три тысячи дирхамов (почти тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает Khaleej Times.
Как пишет издание, женщина заподозрила супруга в измене, а он подал иск против нее за нарушение его частной жизни. Суд в Рас-эль-Хайме, тем не менее, направил дело в прокуратуру с требованием допросить мужчину и его собеседницу, которой были адресованы сообщения.
По словам защиты женщины, копирование сообщений было вынужденной мерой, чтобы доказать неверность мужа в суде.
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