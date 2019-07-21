В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа

Как пишет издание, женщина заподозрила супруга в измене, а он подал иск против нее за нарушение его частной жизни. Суд в Рас-эль-Хайме, тем не менее, направил дело в прокуратуру с требованием допросить мужчину и его собеседницу, которой были адресованы сообщения.