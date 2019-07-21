Новая Рада не принесет Украине кардинальных изменений, считают в Госдуме

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новый состав украинской Рады не принесёт кардинальных изменений в политической жизни страны, украинцы по-прежнему отдают свои голоса русофобски настроенным политикам, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным exit poll на 18.00 мск в Верховную раду Украины проходят пять партий - партия президента Зеленского "Слуга народа" набирает от 42,7 до 44,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5-12,9%, "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко - 8,5-8,9%, партия экс-премьера Тимошенко "Батькивщина" - 7,6 - 8,5%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6-6,5%

"Я не вижу изменений в будущей Верховной Раде. Все, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь" так или иначе - музыканты националистического оркестра. Видимо, сегодняшнему украинскому обществу ещё не надоело обнищание и война на Донбассе, если так резво отдают голоса откровенным русофобам и, будем говорить прямо, политическому фокуснику Зеленскому, который уже отказался от всех своих предвыборных обещаний, касающихся установления мира на территории Украины", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Впрочем, Украина - это самостоятельное государство, и люди имеют право выбора, даже если это выбор за тех, кто уже с треском провалил как внешнюю, так и внутреннюю политику страны. С таким составом Верховной Рады, боюсь, никакие нормандские форматы не принесут долгожданный мир на территорию Украины", - считает парламентарий.